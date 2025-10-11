Atelier « Les indispensables de ma pharmacie au naturel » » Office de Tourisme de La Teste de Buch La Teste-de-Buch

Office de Tourisme de La Teste de Buch 13B Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch

2025-10-11

2025-10-11

Vous entendez parler de l’argile, du bicarbonate de soude, du charbon actif, de l’argent colloïdal, de l’extrait de pépin de pamplemousse, des infusions ou encore des bourgeons de plantes… Peut-être en avez-vous déjà chez vous, mais sans vraiment savoir lesquels choisir, ni comment les utiliser efficacement ?

Lors de cet atelier, Marina Ganivet, naturopathe, vous accompagnera pas à pas pour

✨ Découvrir les bienfaits essentiels de ces produits naturels

✨ Savoir les intégrer simplement dans votre propre pharmacie au naturel

Bonus

Chaque participant repartira avec une fiche mémo récapitulative des conseils pratiques vus ensemble.

Atelier organisé par Nouveau Souffle. Inscription obligatoire. .

