Le temps d’un atelier, transformez vous en ingénieur pour fabriquer votre propre locomotive personnalisée ! Adresse et créativité seront nécessaire pour confectionner pièce par pièce une locomotive cartonnée inspirée des collections du musée ou imaginaire.

Horaire de 14h30 à 16h30

Tarif 2€ + Billet d’entrée au musée

Pour les enfants à partir de 8 ans

Réservation obligatoire par email à l’adresse contact.museejouet@colmar.fr

12 places disponibles .

40 Rue Vauban

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 93 10 contact.museejouet@colmar.fr

English :

Transform yourself into an engineer and build your own personalized locomotive! You’ll need all your skill and creativity to build a cardboard locomotive, piece by piece, inspired by the museum’s collections or your own imagination.

German :

In einem Workshop können Sie sich in einen Ingenieur verwandeln, um Ihre eigene Lokomotive zu bauen! Geschicklichkeit und Kreativität sind gefragt, um Stück für Stück eine Lokomotive aus Karton zu bauen, die von den Sammlungen des Museums inspiriert ist oder aus einer Fantasiewelt stammt.

Italiano :

Partecipate a un laboratorio e diventate ingegneri costruendo la vostra locomotiva personalizzata! Dovrete mettere in campo tutta la vostra abilità e creatività per costruire una locomotiva di cartone, pezzo per pezzo, ispirandovi alle collezioni del museo o alla vostra immaginazione.

Espanol :

Participa en un taller y conviértete en maquinista mientras construyes tu propia locomotora personalizada Necesitarás toda tu habilidad y creatividad para construir una locomotora de cartón, pieza a pieza, inspirándote en las colecciones del museo o en tu propia imaginación.

