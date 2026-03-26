Atelier Les jeux de l’aquarium Muséum-Aquarium Nancy

Atelier Les jeux de l’aquarium

Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

MÉDIATION & JEUX DE SOCIÉTÉ

Séances à 14h, 15h et 16h

Nouveau rendez-vous ! La ludothèque Saint Nicolas investit le musée pour une après-midi de jeux en lien avec nos aquariums. Ce moment ludique, à partager en famille, sera également l’occasion d’une découverte de nos espèces avec un médiateur ou une médiatrice.

– De 14h à 15h (public familial à partir de 4 ans)

– De 15h à 16h (public familial à partir de 4 ans)

– De 16h à 17h (public familial à partir de 10 ans)

Pré-inscription, prochainement. À consulter sur le site internet.Enfants

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Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

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English :

MEDIATION & BOARD GAMES

Sessions at 2pm, 3pm and 4pm

New event! The Saint Nicolas toy library takes over the museum for an afternoon of games linked to our aquariums. This fun-filled afternoon for the whole family is also an opportunity to learn more about our species with a mediator.

– 2pm to 3pm (families aged 4 and over)

– 3pm to 4pm (families aged 4 and over)

– 4pm to 5pm (families aged 10 and over)

Pre-registration coming soon. To be consulted on the website.

L’événement Atelier Les jeux de l’aquarium Nancy a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION NANCY