Atelier Les légumineuses simples, économiques et gourmandes [Défi alimentation] Foyer Rural, 12 place de la Vieille Garde, (à côté de la salle des fêtes). Saint-Hilaire-sur-Erre

Atelier Les légumineuses simples, économiques et gourmandes [Défi alimentation]

Foyer Rural, 12 place de la Vieille Garde, (à côté de la salle des fêtes). (à côté de la salle des fêtes). Saint-Hilaire-sur-Erre Orne

Début : 2026-04-10 17:00:00

fin : 2026-04-10 20:00:00

2026-04-10

Souvent oubliées, les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots…) sont pourtant riches en protéines, en fibres et excellentes pour la santé comme pour le porte-monnaie.

Cet atelier propose de découvrir leurs bienfaits nutritionnels, d’apprendre à mieux les cuisiner et à les intégrer facilement dans les repas du quotidien, à travers des recettes simples, accessibles et savoureuses.

L’atelier se terminera par un repas partagé.

Réservation jusqu’à 12h30 la veille.

Gratuit. .

