Atelier “Les loups volants” Fabrication de marionnettes (théâtre d’ombre) Le Musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec

Atelier “Les loups volants” Fabrication de marionnettes (théâtre d’ombre)

Le Musée du Loup 3 Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Le Musée du Loup propose un atelier créatif autour du thème des loups volants, des créatures imaginaires inspirées du loup. Certains sont dotés d’ailes, d’autres d’une corne magique une manière originale d’aborder l’animal-loup à travers l’imaginaire.

Au cours de cet atelier, les participants réaliseront leur marionnette pour un théâtre d’ombre, qu’ils pourront ensuite manipuler et mettre en scène. Cette activité permet de développer la créativité tout en proposant une approche ludique du loup.

Public enfants à partir de 6 ans (accompagnés) et adultes

Durée 2h

Un atelier accessible à tous, à partager en famille.

Inscription obligatoire .

Le Musée du Loup 3 Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 79 73 45

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English : Atelier “Les loups volants” Fabrication de marionnettes (théâtre d’ombre)

L’événement Atelier “Les loups volants” Fabrication de marionnettes (théâtre d’ombre) Le Cloître-Saint-Thégonnec a été mis à jour le 2026-03-26 par OT BAIE DE MORLAIX