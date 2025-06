Atelier les machines rigolotes Les Muséales Tourouvre au Perche 30 juillet 2025 14:30

Orne

Atelier les machines rigolotes Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 14:30:00

fin : 2025-07-30 15:45:00

Date(s) :

2025-07-30

Ateliers ludiques des Savants Fous au sein de l’école d’autrefois des Muséales Retour sur les origines des machines. Du levier au systèmes d’engrenages en passant par la roue et la catapulte, les enfants découvrent le monde merveilleux des mécanismes et comprennent les transformations de mouvements. Ils fabriquent une machine rigolote afin de comprendre la translation et la rotation.

10h à 11h15 4 à 6ans

14h30 à 15h45 7 à 12ans

Max 15 enfants par séance

5€ par enfant

Ateliers sur réservation.

Les Muséales 15 rue du Québec

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

English : Atelier les machines rigolotes

Playful « Savants Fous » workshops in the Museum?s old-time school A look back at the origins of machines. From the lever to the gear system, from the wheel to the catapult, children discover the wonderful world of mechanisms and understand the transformations of movement. They build a fun machine to understand translation and rotation.

10 a.m. to 11:15 a.m.: 4 to 6 years

2:30 pm to 3:45 pm: 7 to 12 years old

Max 15 children per session

5? per child

Workshops on reservation.

German :

Spielerische Workshops der « Savants Fous » (Verrückte Wissenschaftler) in der ehemaligen Schule der Muséales (Museen) Zurück zu den Ursprüngen der Maschinen. Vom Hebel über das Rad und das Katapult bis hin zu Zahnradsystemen entdecken die Kinder die wunderbare Welt der Mechanismen und verstehen, wie sich Bewegungen umwandeln lassen. Sie bauen eine lustige Maschine, um Translation und Rotation zu verstehen.

10:00 bis 11:15 Uhr: 4 bis 6 Jahre

14:30 bis 15:45 Uhr: 7 bis 12 Jahre

Max. 15 Kinder pro Sitzung

5? pro Kind

Workshops auf Vorbestellung.

Italiano :

Laboratori ludici « Savants Fous » nella scuola d’epoca del Museo Uno sguardo alle origini delle macchine. Dalla leva al sistema di ingranaggi, passando per la ruota e la catapulta, i bambini scoprono il meraviglioso mondo dei meccanismi e comprendono le trasformazioni del movimento. Costruiscono una macchina divertente per capire la traslazione e la rotazione.

dalle 10.00 alle 11.15: bambini da 4 a 6 anni

14.30-15.45: bambini dai 7 ai 12 anni

Massimo 15 bambini per sessione

5? per bambino

I laboratori devono essere prenotati in anticipo.

Espanol :

Talleres lúdicos « Savants Fous » en la antigua escuela del Museo Una mirada a los orígenes de las máquinas. De la palanca al engranaje, pasando por la rueda y la catapulta, los niños descubren el maravilloso mundo de los mecanismos y comprenden las transformaciones del movimiento. Construyen una divertida máquina para comprender la traslación y la rotación.

de 10.00 a 11.15 h: de 4 a 6 años

de 14.30 a 15.45: de 7 a 12 años

Máximo 15 niños por sesión

5? por niño

Los talleres deben reservarse con antelación.

