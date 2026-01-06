Atelier les mains dans la terre Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe
Atelier les mains dans la terre
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-19 11:00:00
fin : 2026-08-20 11:45:00
2026-02-19 2026-04-22 2026-05-09 2026-07-22 2026-08-01 2026-08-20 2026-08-24 2026-10-23 2026-12-23
Atelier de découverte, de manipulation et création en argile sans cuisson
Ouvert à tous, cet atelier vous offre une première expérience de la matière et des gestes de potiers. Chaque participant repart avec sa création ( non cuite).
5 €
Public adultes et enfants dès 4 ans.
19 février les oiseaux
22 avril la musique
9 mai les photophores
22 juillet les animaux
1er août la musique
20 août les oiseaux
24 août les photophores
23 octobre Halloween
23 décembre Noël .
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
English :
Workshop of discovery, manipulation and creation in clay without firing
