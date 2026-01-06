Atelier les mains dans la terre Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe

Atelier les mains dans la terre

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : 2026-02-19 11:00:00

fin : 2026-08-20 11:45:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-04-22 2026-05-09 2026-07-22 2026-08-01 2026-08-20 2026-08-24 2026-10-23 2026-12-23

Atelier de découverte, de manipulation et création en argile sans cuisson

Ouvert à tous, cet atelier vous offre une première expérience de la matière et des gestes de potiers. Chaque participant repart avec sa création ( non cuite).

5 €

Public adultes et enfants dès 4 ans.

19 février les oiseaux

22 avril la musique

9 mai les photophores

22 juillet les animaux

1er août la musique

20 août les oiseaux

24 août les photophores

23 octobre Halloween

23 décembre Noël .

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

English :

Workshop of discovery, manipulation and creation in clay without firing

