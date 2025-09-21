ATELIER LES MAINS DANS L’ARGILE Musée de la Saône et des gens de la Saône Seurre
ATELIER LES MAINS DANS L’ARGILE
Musée de la Saône et des gens de la Saône 13 Rue Bossuet Seurre Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-21 10:30:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-21
Plongez au cœur de l’histoire dans le cadre des journées européennes du patrimoine ! Après une exploration interactive de l’exposition Archéologie du musée, mettez la main à la pâte et modelez votre propre chef-d’œuvre en argile, que vous emporterez comme un souvenir unique. .
Musée de la Saône et des gens de la Saône 13 Rue Bossuet Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr
