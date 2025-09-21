ATELIER LES MAINS DANS L’ARGILE Musée de la Saône et des gens de la Saône Seurre

ATELIER LES MAINS DANS L’ARGILE Musée de la Saône et des gens de la Saône Seurre dimanche 21 septembre 2025.

ATELIER LES MAINS DANS L’ARGILE

Musée de la Saône et des gens de la Saône 13 Rue Bossuet Seurre Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Plongez au cœur de l’histoire dans le cadre des journées européennes du patrimoine ! Après une exploration interactive de l’exposition Archéologie du musée, mettez la main à la pâte et modelez votre propre chef-d’œuvre en argile, que vous emporterez comme un souvenir unique. .

Musée de la Saône et des gens de la Saône 13 Rue Bossuet Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr

English : ATELIER LES MAINS DANS L’ARGILE

German : ATELIER LES MAINS DANS L’ARGILE

Italiano :

Espanol :

L’événement ATELIER LES MAINS DANS L’ARGILE Seurre a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Rives de Saône