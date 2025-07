Atelier les mains vertes Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes

Atelier les mains vertes Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes jeudi 10 juillet 2025.

Atelier les mains vertes Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Jeudi 10 juillet, 15h00

Troc aux plantes, bouturage de plantes aromatiques, … décoration de pots !

Troc aux plantes, bouturage de plantes aromatiques, … décoration de pots !

Sans inscription. Ouvert à toutes et tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-10T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T18:00:00.000+02:00

1



Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 Rue Saint-Louis, Rennes, France Rennes 35000