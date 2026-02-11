Atelier Les maîtres du feu Saint-Marcel

Atelier Les maîtres du feu Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel 2026-04-15

Atelier Les maîtres du feu Saint-Marcel mercredi 15 avril 2026.

Atelier Les maîtres du feu

Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :
2026-04-15

Atelier des vacances Les maîtres du feu au musée Argentomagus.
La maîtrise du feu est une véritable révolution pour l’Homme. Découvrez deux techniques et
faîtes des étincelles ! (Enfants de 8 à 12 ans) 3  .

Chemin du Clos des Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31  info@argentomagus.fr

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English :

The mastery of fire has been a veritable revolution for mankind. Discuss its importance, then discover two techniques before trying your hand at making sparks. For ages 7 to 12.

L’événement Atelier Les maîtres du feu Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Vallée de la Creuse

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