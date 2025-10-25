Atelier les maux d’hiver Pontarlier
La tisanerie Pontarlier Doubs
Organisé par la Tisanerie.
Venez découvrir les bienfaits des plantes qui vous accompagneront tout au long de la saison froide et repartez avec votre mélange spécialisé, ainsi qu’un baume respiratoire et un sirop pour soulager la toux .
La tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 11 46 55 stephj25@mailo.com
