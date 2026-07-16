Atelier : Les Médiévales scolaires, Chateau de la Salvetat, La Salvetat-Saint-Gilles

Informations pratiques

Atelier : Les Médiévales scolaires Vendredi 18 septembre, 09h00 Chateau de la Salvetat Haute-Garonne

Gratuit. Réservé aux classes primaires publiques de la commune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Pour la troisième année consécutive, le vendredi 19 septembre sera dédié aux Médiévales scolaires : un moment privilégié réservé aux élèves de la commune. Ils auront l’occasion de découvrir différentes facettes de la vie médiévale à travers des ateliers éducatifs, ludiques et sportifs autour du thème de cette époque fascinante.

Chateau de la Salvetat Place Jean Jaurès, 31880 La Salvetat-Saint-Gilles La Salvetat-Saint-Gilles 31880 Haute-Garonne Occitanie https://www.lasalvetat31.fr/ https://www.instagram.com/villelasalvetat/ Situé au cœur de La Salvetat-Saint-Gilles, le château est l’un des grands témoins de l’histoire médiévale de l’Ouest toulousain. Édifié à l’origine entre 1088 et 1096 à la demande de Raymond IV, comte de Toulouse, il fut d’abord une place forte défensive avant d’être transformé, au XVIIe siècle, en demeure d’agrément. Classé au titre des monuments historiques en 2007, il fait aujourd’hui l’objet d’un important projet de restauration et de valorisation culturelle.

Pour la troisième année consécutive, le vendredi 19 septembre sera dédié aux Médiévales scolaires : un moment privilégié réservé aux élèves de la commune. Ils auront l’occasion de découvrir facettes…

©LaSalvetatSaintGilles