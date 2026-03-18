Atelier Les Mini-Artistes à la Noix Moulin de la Veyssière Neuvic

Atelier Les Mini-Artistes à la Noix

Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

“Les Mini-Artistes à la Noix” Découvre tous les secrets de la noix, transforme-la en oeuvre d’art, repars avec tes créations et quelques surprises de Pâques !

Public enfants 5 à 10 ans (chacun accompagné d’un adulte).

14h30-16h, Moulin de la Veyssière. 8 € enfant.

Sur réservation.

Le Moulin de la Veyssière propose une nouveauté pour les familles pendant les vacances scolaires l’atelier Les Mini-Artistes à la Noix .

Lors de cet événement spécial vacances, les enfants partiront dans un premier temps à la découverte des secrets de la fabrication de l’huile de noix. Ensuite, place à la créativité ! Pendant 45 minutes, les artistes en herbe pourront décorer des noix sur le thème de Pâques et laisser libre cours à leur imagination.

A la fin de l’atelier, chaque enfant repartira avec un panier rempli de ses créations et de quelques petites surprises laissées par le lapin de Pâques. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte lors de la séance.

14h30-16h, Moulin de la Veyssière

Tarif 8 € par enfant

Sur réservation, places limitées à 12 participants 05 53 82 03 07 groupe@moulindelaveyssiere.fr .

Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 03 07 groupe@moulindelaveyssiere.fr

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English : Atelier Les Mini-Artistes à la Noix

Learn how to make walnut oil in an immersive workshop at the mill, with tasting and a bottle of oil on offer!

8:30am-10:30am. 65 ?/pers. Reservations required: https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07

L’événement Atelier Les Mini-Artistes à la Noix Neuvic a été mis à jour le 2026-03-13 par Vallée de l’Isle en Périgord