ATELIER LES MOTS DANS L’ESPACE Médiathèque Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER LES MOTS DANS L’ESPACE

Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 14:00:00

fin : 2026-03-16 16:00:00

Date(s) :

2026-03-16

En lien avec l’exposition Horizon Miroir, présentée en plein air du 30 mai au 7 novembre 2026 à la Courance et

dans le Parc du Pointeau de Saint-Brevin-les-Pins, la médiathèque Jules Verne accueille un

atelier poétique d’écriture avec Arthur Navellou, écrivain et Maki Suzuki, graphiste (commissariat Marie Frampier).

LES MOTS DANS L’ESPACE

La poésie est parmi nous mais nous ne la voyons plus. Qu’ils soient projetés à des fins de sensibilisation ou commerciales, dans le cadre militant ou simplement comme une voie d’expression, les mots nous entourent mais les comprenons-nous encore ? Une charge poétique s’en dégage mais qu’en faisons-nous ? L’artiste et graphiste Maki Suzuki et le poète Arthur Navellou proposent un atelier de sensibilisation sur la poésie dans l’espace public, pour offrir la possibilité de se réapproprier la parole et faire de la poésie un acte libérateur et citoyen. Dans une approche pédagogique et ludique, le public pourra penser et créer une œuvre qui s’inscrira dans une démarche artistique.

Gratuit, sur inscription au 02 40 27 45 80

jusqu’au samedi 14 mars 17h .

Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr

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English :

L’événement ATELIER LES MOTS DANS L’ESPACE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint Brevin