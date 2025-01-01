Atelier les mystères de la fossilisation Cernay

Atelier les mystères de la fossilisation Cernay mercredi 1 janvier 2025.

Atelier les mystères de la fossilisation

Cernay Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-01-01

fin : 2025-12-31

2025-01-01 2026-01-01

Développer sa curiosité et son autonomie.

Au cours de l’atelier découverte des fossiles les enfants appréhendent ce que les fossiles nous racontent du passé et des espèces disparues mais

aussi comment ils se forment. En seconde partie de l’atelier, ils fabriquent un moulage du fossile de leur choix qu’ils emportent avec eux. Atelier animé par un animateur de la Maison de la Terre. .

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 groupes@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Develop curiosity and autonomy.

German :

Entwicklung von Neugierde und Selbstständigkeit.

Italiano :

Sviluppare la curiosità e l’indipendenza.

Espanol :

Desarrollar la curiosidad y la independencia.

