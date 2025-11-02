Atelier Les outils du pisteur d’empreintes Maison du patrimoine naturel Sadirac
Maison du patrimoine naturel 23 Route de Créon Sadirac Gironde
Tous les dimanches entre 14 h 30 et 18 h, visite libre de la Maison du patrimoine naturel du Créonnais (MPNC) à Sadirac et à 15 h activité ou balade de découverte de l’environnement pour toute la famille. Le dimanche 2 novembre, à 15h, découvrez l’atelier Les outils du pisteur d’empreintes . Profitez d’un atelier ludique et créatif pour développer vos connaissances sur les traces et empreintes d’animaux. Vous fabriquerez un petit livret d’identification d’empreintes. Sans inscription nécessaire au préalable. .
Maison du patrimoine naturel 23 Route de Créon Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 64 32 nature.creonnais@terreetocean.fr
