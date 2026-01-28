Atelier les peintures de la préhistoire Martizay

Atelier les peintures de la préhistoire

14 place de l’église Martizay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Réalisation d’une peinture à l’ocre à partir de représentations Préhistoriques.Familles

En Afrique, on a découvert des peintures où se côtoient humains et animaux. Nous observerons et commenterons des reproductions de ces peintures qui nous apportent de nombreux renseignements notamment sur les variations climatiques qui influent sur la flore et la faune. Chaque participant(e) réalisera une peinture de son choix en utilisant des ocres, pigments utilisés alors. .

14 place de l’église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13

English :

Model or paint a horse after discovering its role through the ages.

