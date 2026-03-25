Atelier les petites bêtes- Pouilly en Auxois Ferme d’Isis Pouilly-en-Auxois

Atelier les petites bêtes- Pouilly en Auxois

Ferme d’Isis 5 Rue des Coteaux Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 11:00:00

fin : 2026-04-14 12:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-14 2026-04-16

Le printemps est au rendez vous et avec lui ses petites bêtes en tout genre ! Venez les découvrir avec leurs particularités toutes plus étonnants les unes que les autres. Vous aurez aussi le plaisir d’approcher et de nourrir les animaux de la ferme rencontrés en chemin. .

Ferme d’Isis 5 Rue des Coteaux Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 22 08 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier les petites bêtes- Pouilly en Auxois

L’événement Atelier les petites bêtes- Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)