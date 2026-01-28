Atelier Les petites bricoles (7-10 ans) Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx
Atelier Les petites bricoles (7-10 ans) Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx samedi 28 février 2026.
Atelier Les petites bricoles (7-10 ans)
Médiathèque l’Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
C’est l’un de vos rendez-vous réguliers de la médiathèque l’Anima ! Un atelier pour les 7-10 ans pour créer des petits objets ou petites déco avec ce que l’on a à la maison !
RDV à 10h.
Durée 1h30. .
Médiathèque l’Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Les petites bricoles (7-10 ans)
L’événement Atelier Les petites bricoles (7-10 ans) Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Seignanx