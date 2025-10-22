ATELIER LES PETITES OMBRES – MUSEE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie
ATELIER LES PETITES OMBRES – MUSEE DE CERDAGNE Sainte-Léocadie mercredi 22 octobre 2025.
ATELIER LES PETITES OMBRES – MUSEE DE CERDAGNE
Cal Mateu Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Atelier Les petites ombres Venez faire découvrir à votre enfant les ombres chinoises à travers un conte d’Halloween (qui ne fait pas peur) 3 à 5 ans. Venez costumés!
Cal Mateu Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05 musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com
English :
Les petites ombres workshop Introduce your child to shadow puppetry through a Halloween tale (that’s not scary) ages 3 to 5. Come in costume!
German :
Atelier Les petites ombres (Die kleinen Schatten) Entdecken Sie mit Ihrem Kind den chinesischen Schatten anhand einer Halloween-Geschichte (die keine Angst macht) 3 bis 5 Jahre. Kommen Sie kostümiert!
Italiano :
Laboratorio Les petites ombres Venite a far conoscere al vostro bambino la marionetta delle ombre attraverso un racconto di Halloween (che non fa paura) dai 3 ai 5 anni. Venite in costume!
Espanol :
Taller Les petites ombres Venga a iniciar a su hijo en las sombras chinescas a través de un cuento de Halloween (que no da miedo) de 3 a 5 años. ¡Ven disfrazado!
