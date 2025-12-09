Atelier Les Petits Animaux de Montmartre Châtellerault

Atelier Les Petits Animaux de Montmartre

3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-19

2026-02-12 2026-02-19

Après une brève découverte de l’espace dédié au Chat Noir, les enfants imaginent et créent leur propre animal, inspiré des figures emblématiques des cabarets de Montmartre (chat et lapin). À partir de matériaux de récupération, chaque création devient une œuvre unique, peinte et décorée avec soin. .

3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

