Atelier Les petits artistes du roi Chinon

Atelier Les petits artistes du roi Chinon lundi 20 octobre 2025.

Atelier Les petits artistes du roi

2 rue du château Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR

10.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 11:00:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-27 2025-10-29 2025-10-30 2025-11-01 2025-11-06

Les enfants s’initient à l’art de transformer de bandelettes de papier en décorations rappelant de précieux objets. Cette technique, déjà pratiquée à la Renaissance pour imiter les filigranes d’or et d’argent des orfèvres, leur permet de créer leur propre trésor que le roi les autorise à emporter.

Les enfants s’initient à l’art de transformer de bandelettes de papier en décorations rappelant de précieux objets. Cette technique, déjà pratiquée à la Renaissance pour imiter les filigranes d’or et d’argent des orfèvres, leur permet de créer leur propre trésor que le roi les autorise à emporter. 10.5 .

2 rue du château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr

English :

Children are introduced to the art of transforming paper strips into decorations reminiscent of precious objects. This technique, already used in the Renaissance to imitate the gold and silver filigree of goldsmiths, enables them to create their own treasure, which the king allows them to take away.

German :

Die Kinder werden in die Kunst eingeführt, Papierstreifen in Verzierungen zu verwandeln, die an wertvolle Gegenstände erinnern. Mit dieser Technik, die schon in der Renaissance angewandt wurde, um die Gold- und Silberfiligrane der Goldschmiede zu imitieren, können sie ihre eigenen Schätze erschaffen, die sie vom König mitnehmen dürfen.

Italiano :

I bambini vengono introdotti all’arte di trasformare strisce di carta in decorazioni che ricordano oggetti preziosi. Questa tecnica, già utilizzata nel Rinascimento per imitare la filigrana d’oro e d’argento degli orafi, permette loro di creare il proprio tesoro, che il Re permette loro di portare via.

Espanol :

Los niños se inician en el arte de transformar tiras de papel en adornos que recuerdan objetos preciosos. Esta técnica, ya utilizada en el Renacimiento para imitar las filigranas de oro y plata de los orfebres, les permite crear su propio tesoro, que el Rey les permite llevarse.

L’événement Atelier Les petits artistes du roi Chinon a été mis à jour le 2025-10-14 par Conseil Départemental 37