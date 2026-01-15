Atelier les petits penseurs (Médiathèque du centre-ville) Brive-la-Gaillarde

Atelier les petits penseurs (Médiathèque du centre-ville)

Les Petits Penseurs sont des ateliers philo-pratiques destinés aux enfants de 7 à 11 ans.

Pour 2026, quatre ateliers sont programmés, le 1er thème faut-il partager ou garder ?

À travers des mises en situation concrètes, des expériences collectives et des échanges guidés, les enfants sont invités à réfléchir à des questions qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne.

Ici, il ne s’agit pas de donner des réponses toutes faites, mais d’apprendre à penser par soi-même, à écouter les autres et à regarder les situations autrement. Les ateliers privilégient l’expérience vécue, la participation active et le dialogue, dans un cadre bienveillant et ludique.

Animés par Flavien Lange, philopraticien.

Gratuit, sur inscription au 05 55 18 17 50 .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50

