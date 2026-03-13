Atelier Les petits trésors sonores du Mupop MuPop (Music Museum) Montluçon
Atelier Les petits trésors sonores du Mupop MuPop (Music Museum) Montluçon mardi 7 avril 2026.
Atelier Les petits trésors sonores du Mupop
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:30:00
fin : 2026-04-07 12:00:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-10 2026-04-15
Pour Pâques des œufs étranges ont été retrouvés… et certains semblent cacher des sons secrets ! Les enfants pourront découvrir et essayer de petits instruments à secouer et ainsi créer leurs propres instruments !
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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62
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English :
For Easter, some strange eggs have been found… and some of them seem to hide secret sounds! Children can discover and try out little shaking instruments, and create their own!
L’événement Atelier Les petits trésors sonores du Mupop Montluçon a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme