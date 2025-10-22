ATELIER « LES POTIONS DE LA SORCIÈRE » Mende

Place du foirail Mende Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Enfant

2025-10-22
2025-10-29

2025-10-22 2025-10-23 2025-10-29 2025-10-30

Atelier enfants spécial Halloween !
Ingrédients mystérieux, formules magiques… Venez découvrir les secrets de Rhamphadarelle, la sorcière du Mont Lozère ! Enfin, si vous l’osez…
Âge de 7 à 14 ans (accompagnant adulte obligatoire).
Durée 1h30/2h
Tarif 5 €/enfant, gratuit pour l’accompagnant adulte.
Limité à 10 enfants maximum.
Réservation vivement conseillée 04 66 94 00 23   .

Place du foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23  contact@mendetourisme.fr

