Informations pratiques

Mende

ATELIER « LES POTIONS DE LA SORCIÈRE »

Place du foirail Mende Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-22 2026-10-28 2026-10-29

Atelier enfants spécial Halloween !

Ingrédients mystérieux, formules magiques… Venez découvrir les secrets de Rhamphadarelle, la sorcière du Mont Lozère ! Enfin, si vous l’osez…

Âge : de 7 à 14 ans (accompagnant adulte obligatoire).

Durée : 1h30/2h

Tarif : 5 €/enfant, gratuit pour l’accompagnant adulte.

Limité à 10 enfants maximum.

Réservation vivement conseillée : 04 66 94 00 23 .

Place du foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

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English :

L’événement ATELIER « LES POTIONS DE LA SORCIÈRE » Mende a été mis à jour le 2026-09-08 par 48-OT Mende