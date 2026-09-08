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ATELIER « LES POTIONS DE LA SORCIÈRE » Mende

mercredi 21 octobre 2026 · Mende

ATELIER « LES POTIONS DE LA SORCIÈRE » Mende

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Adresse
Place du foirail
Ville
48000 Mende
Département
Lozère
Tarif
5 5 5 Enfant

Mende

ATELIER « LES POTIONS DE LA SORCIÈRE »

Place du foirail Mende Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-21 2026-10-22 2026-10-28 2026-10-29

Atelier enfants spécial Halloween !
Ingrédients mystérieux, formules magiques… Venez découvrir les secrets de Rhamphadarelle, la sorcière du Mont Lozère ! Enfin, si vous l’osez…
Âge : de 7 à 14 ans (accompagnant adulte obligatoire).
Durée : 1h30/2h
Tarif : 5 €/enfant, gratuit pour l’accompagnant adulte.
Limité à 10 enfants maximum.
Réservation vivement conseillée : 04 66 94 00 23   .

Place du foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23  contact@mendetourisme.fr

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English :

L’événement ATELIER « LES POTIONS DE LA SORCIÈRE » Mende a été mis à jour le 2026-09-08 par 48-OT Mende

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