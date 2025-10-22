Atelier Les potions et remédes des petits alchimistes Office de Tourisme La Teste de Buch La Teste-de-Buch

Atelier Les potions et remédes des petits alchimistes Office de Tourisme La Teste de Buch La Teste-de-Buch mercredi 22 octobre 2025.

Atelier Les potions et remédes des petits alchimistes

Office de Tourisme La Teste de Buch 13bis Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Découvrir les herbes, épices et plantes au pouvoirs magiques pour la santé.

sensibiliser les enfants à l’utilisation des épices et aromates comme alliés de l’immunité. développer la créativité culinaire en s’amusant avec potions et élixir. Possibilité de venir déguisé. Dès 4 ans, jusqu’à 10 ans.

Atelier animé par Dorothée Brunel, de Naturo.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme La Teste de Buch 13bis Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.fr

English : Atelier Les potions et remédes des petits alchimistes

German : Atelier Les potions et remédes des petits alchimistes

Italiano :

Espanol : Atelier Les potions et remédes des petits alchimistes

L’événement Atelier Les potions et remédes des petits alchimistes La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2025-10-09 par OT La Teste-de-Buch