Atelier : les préjugés au quotidien et dans l’histoire Mémorial de la Shoah Paris

Atelier : les préjugés au quotidien et dans l’histoire Mémorial de la Shoah Paris jeudi 9 octobre 2025.

Comment se forment les préjugés ? Peuvent-ils déboucher sur un racisme institutionnalisé ? Quels liens peut-on établir avec les génocides ?

Les visiteurs analysent les préjugés transmis par la langue et les images de propagande, et participent à des débats argumentés. Ils s’efforcent également de mettre en perspective le rôle de préjugés racistes dans l’histoire du XXe siècle.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/