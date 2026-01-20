Atelier Les P’tits Artistes Médiathèque de Caucriauville Le Havre

Atelier Les P’tits Artistes

Médiathèque de Caucriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Passez un moment privilégié avec votre enfant autour du dessin et de la peinture ! Parce que les tout petits aussi ont du talent.

Une feuille blanche, des couleurs patouillez sans complexe et repartez avec vos chefs-d’œuvre !

Pour les 3-5 ans accompagnés d’un adulte

Sur inscription .

Médiathèque de Caucriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 70 00

