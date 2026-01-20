Atelier Les P’tits Artistes Médiathèque de Caucriauville Le Havre
Atelier Les P'tits Artistes Médiathèque de Caucriauville Le Havre samedi 14 février 2026.
Atelier Les P’tits Artistes
Médiathèque de Caucriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Passez un moment privilégié avec votre enfant autour du dessin et de la peinture ! Parce que les tout petits aussi ont du talent.
Une feuille blanche, des couleurs patouillez sans complexe et repartez avec vos chefs-d’œuvre !
Pour les 3-5 ans accompagnés d’un adulte
Sur inscription .
Médiathèque de Caucriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie
English : Atelier Les P’tits Artistes
