Atelier Les P’tits Artistes Bibliothèque Raymond Queneau Le Havre mercredi 25 février 2026.
Atelier Les P’tits Artistes
Bibliothèque Raymond Queneau 17 Place Raymond Queneau Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-25 10:30:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Passez un moment privilégié avec votre enfant autour du dessin et de la peinture ! Parce que les tout petits aussi ont du talent.
Une feuille blanche, des couleurs patouillez sans complexe et repartez avec vos chefs-d’œuvre !
Pour les 3-5 ans accompagnés d’un adulte
Sur inscription .
+33 2 35 19 70 00
English : Atelier Les P’tits Artistes
