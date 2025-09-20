Atelier « Les p’tits bâtisseurs » Musée de Borda Dax

Atelier « Les p’tits bâtisseurs » Musée de Borda Dax samedi 20 septembre 2025.

Atelier « Les p’tits bâtisseurs » 20 et 21 septembre Musée de Borda Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les enfants s’inspirent de monuments emblématiques de Dax et construisent leur propre édifice à l’aide de jeux d’architecture ; avec la médiation d’un médiateur culturel.

Jeune public, dès 7 ans.

Sur le parvis du musée.

Musée de Borda 11bis Rue des Carmes, 40100 Dax, France Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558741291 https://museedeborda.fr https://fr-fr.facebook.com/villededax/ Ces vestiges sont interprétés comme les fondations d’une basilique civile gallo-romaine, probablement construite au Ier siècle. après J.-C.

D’une superficie de 200 m², ils représentent à peine un tiers de la basilique initiale, le reste se trouvant encore sous les rues du centre-ville.

Appartenant au forum de la cité, ce lieu public de réunion accueillait de nombreuses activités de la vie civique ; on y rendait notamment la justice. La basilique à déambulatoire périphérique mesurait 43 m de long et 27 m de large. Elle était encadrée de deux pièces annexes, avec des portions de murs qui laissent présager la présence de tabernae (boutiques) attenantes au bâtiment.

Une « crypte archéologique » est aménagée, sous de la résidence mais une partie du site est cependant détruite pour laisser place à un parking.

Ouvert au public depuis 1986, cet équipement constitue le seul espace d’exposition permanent du musée de Borda. Il met en lumière la cité d’Aquae (Dax antique) à travers de riches collections évoquant la vie publique et quotidienne des habitants du territoire Tarbelle.

Les enfants s’inspirent de monuments emblématiques de Dax et construisent leur propre édifice à l’aide de jeux d’architecture ; avec la médiation d’un médiateur culturel.

© Musée de Borda