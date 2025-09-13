Atelier Les p’tits cogiteurs Bibliothèque de Ménilles Ménilles
Atelier Les p’tits cogiteurs
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 16:00:00
2025-11-08
Les P’tits Cogiteurs est un atelier ludique qui invite les enfants à développer leur curiosité et leur esprit critique.
A partir de 6 ans, parents bienvenus
Gratuit sur inscription .
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr
