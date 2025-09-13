Atelier Les p’tits cogiteurs Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Atelier Les p’tits cogiteurs

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Les P’tits Cogiteurs est un atelier ludique qui invite les enfants à développer leur curiosité et leur esprit critique.

A partir de 6 ans, parents bienvenus

Gratuit sur inscription .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

English : Atelier Les p’tits cogiteurs

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Les p’tits cogiteurs Ménilles a été mis à jour le 2025-10-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération