ATELIER LES P’TITS EXPLORATEURS D’HISTOIRES Saint-Père-en-Retz samedi 8 novembre 2025.

2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08 2025-11-22

Plongez dans l’univers fascinant des histoires avec vos tout-petits ! Chaque séance commence par une lecture interactive qui éveille l’imagination. Elle est suivie d’une activité créative en lien avec le récit. Un moment parfait pour développer leur curiosité et leur goût pour les livres, tout en s’amusant.

Ateliers animés par CLEF des familles



Dans le cadre du mois des tous petits

Sur réservation auprès de la médiathèque 02 40 21 78 27

Durée 1h • Public dès 18 mois .

2 rue de la Gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 78 27 mediatheque@saintpereenretz.fr

