Atelier Les P’tits Explorateurs et le cache-cache de Gwen Ecole des Arts et du Patrimoine Guérande

Atelier Les P’tits Explorateurs et le cache-cache de Gwen Ecole des Arts et du Patrimoine Guérande vendredi 24 octobre 2025.

Atelier Les P’tits Explorateurs et le cache-cache de Gwen

Ecole des Arts et du Patrimoine 17 boulevard du Nord Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-24 11:30:00

Date(s) :

2025-10-24

Les P’tits Explorateurs partent à la recherche de Gwen, le chien de Guérande, qui s’est caché derrière une fenêtre de la cité médiévale ! A l’aide d’indices photo, ils découvriront les bâtiments de la ville. Puis ils pourront imaginer leur propre façade à partir de celles observées dans la cité.

Pour les 4 à 6 ans. .

Ecole des Arts et du Patrimoine 17 boulevard du Nord Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 10 01 ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Les P’tits Explorateurs et le cache-cache de Gwen Guérande a été mis à jour le 2025-10-17 par ADT44