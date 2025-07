Atelier « Les pyramides égyptiennes, mésopotamiennes et aztèques » Musée Urgonia Orgon

Atelier « Les pyramides égyptiennes, mésopotamiennes et aztèques » Musée Urgonia Orgon lundi 11 août 2025.

Atelier « Les pyramides égyptiennes, mésopotamiennes et aztèques »

Lundi 11 août 2025 à partir de 14h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11 14:00:00

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-08-11

Atelier Pyramides au musée UrgoniaEnfants

Atelier Les pyramides égyptiennes, mésopotamiennes et aztèques pour les enfants de 6 à 12 ans.

Les enfants compareront les formes et fonctions des ziggurats de Mésopotamie, des pyramides d’Egypte et des temples Aztèques avant de fabriquer une pyramide en papier.



Inscriptions obligatoires. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

English :

Pyramids workshop at the Urgonia Museum

German :

Pyramiden-Workshop im Urgonia-Museum

Italiano :

Laboratorio sulle piramidi al Museo di Urgonia

Espanol :

Taller de pirámides en el Museo Urgonia

L’événement Atelier « Les pyramides égyptiennes, mésopotamiennes et aztèques » Orgon a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence