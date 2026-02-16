Atelier Les rendez-vous sciences Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange
Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle
Dimanche 2026-03-01 14:15:00
2026-03-01 14:45:00
Public familial à partir de 8 ans
Tous les premiers dimanches du mois, profitez de votre visite pour découvrir une expérience ou une démonstration scientifique en famille.
Les mélanges !
Venez explorer la science des mélanges en cuisine ! Entre liquides miscibles, solides non-miscibles et émulsion, découvrez comment la chimie transforme vos recettes en véritables expériences. Un atelier où la science et la cuisine se rencontrent pour des créations aussi savoureuses qu’instructives !Enfants
Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 27 70
English :
Family audience aged 8 and over
Every first Sunday of the month, take advantage of your visit to discover a scientific experiment or demonstration for the whole family.
Mixing it up!
Come and explore the science of mixing in the kitchen! From miscible liquids to non-miscible solids and emulsions, discover how chemistry turns your recipes into real experiments. A workshop where science and cooking come together for creations that are as tasty as they are instructive!
