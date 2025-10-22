Atelier les sciences en s’amusant Espace KENERE, médiathèque Pontivy

Atelier les sciences en s’amusant Espace KENERE, médiathèque Pontivy mercredi 22 octobre 2025.

Atelier les sciences en s’amusant

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 15:00:00

Date(s) :

2025-10-22

C’est la fête de la Science !

Viens découvrir les pouvoirs de l’électricité avec des expériences amusantes.

Gratuit sur inscription. Pour les enfants de 7 à 11 ans. .

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier les sciences en s’amusant Pontivy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté