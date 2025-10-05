Atelier Les sciences participatives Le Puy-en-Velay

Atelier Les sciences participatives Le Puy-en-Velay dimanche 5 octobre 2025.

Atelier Les sciences participatives

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Découvrez « Phénoclim » (observation des effets du changement climatique sur les plantes) et « Mares où êtes-vous » (inventaire des mares et découverte de la biodiversité associée), deux outils de sciences participatives pour les citoyens de Haute-Loire.

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40

English :

Discover « Phénoclim » (observation of the effects of climate change on plants) and « Mares où êtes-vous » (inventory of ponds and discovery of associated biodiversity), two participative science tools for Haute-Loire citizens.

German :

Entdecken Sie « Phénoclim » (Beobachtung der Auswirkungen des Klimawandels auf Pflanzen) und « Mares où êtes-vous » (Bestandsaufnahme von Tümpeln und Entdeckung der damit verbundenen Biodiversität), zwei Instrumente der partizipativen Wissenschaft für die Bürger der Haute-Loire.

Italiano :

Scoprite « Phénoclim » (osservazione degli effetti del cambiamento climatico sulle piante) e « Mares où êtes-vous » (inventario degli stagni e scoperta della biodiversità associata), due strumenti di scienza partecipativa per i cittadini dell’Alta Loira.

Espanol :

Descubra « Phénoclim » (observación de los efectos del cambio climático en las plantas) y « Mares où êtes-vous » (inventario de estanques y descubrimiento de la biodiversidad asociada), dos herramientas de ciencia participativa para los ciudadanos del Alto Loira.

