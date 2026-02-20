Atelier Les secrets des abeilles Place du Vieux Marché Le Havre

Atelier Les secrets des abeilles

Place du Vieux Marché Muséum Canopée Salle d'animation Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-04 10:30:00

fin : 2026-03-04 11:30:00

2026-03-04

Une immersion sensorielle au cœur de la ruche.

À travers un atelier mêlant leurs cinq sens, les enfants découvriront l’univers de l’abeille.

Grâce à des peluches réalistes, du matériel d’apiculture et une ruche pédagogique, les enfants apprendront à reconnaître cet insecte fascinant et à découvrir son environnement. Ils exploreront également l’ingéniosité des abeilles et les différentes substances qu’elles produisent pour assurer leur survie. Enfin, ils auront le plaisir de goûter du miel et de fabriquer une bougie en cire qu’ils pourront emporter chez eux.

De 5-7 ans Durée 1h

Réservation obligatoire .

+33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr

