Atelier Les secrets des dinosaures Bibliothèque municipale Montlieu-la-Garde

Atelier Les secrets des dinosaures

Bibliothèque municipale 26bis Av. du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-01 16:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Découverte ludique des dinosaures

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Bibliothèque municipale 26bis Av. du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 71 02 bibliotheque@montlieulagarde17.fr

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English :

Fun discovery of dinosaurs

L’événement Atelier Les secrets des dinosaures Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-03-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge