Atelier Les secrets du compost Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle

Atelier Les secrets du compost Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle mercredi 15 avril 2026.

Atelier Les secrets du compost

Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :
2026-04-15

Grâce au dessin scientifique, explorez la vie du sol et le rôle des champignons, bactéries, vers et autres organismes décomposeurs.
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Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90  commonlab@univ-lr.fr

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English :

Through scientific drawing, explore soil life and the role of fungi, bacteria, worms and other decomposing organisms.

L’événement Atelier Les secrets du compost La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Nous La Rochelle

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