Atelier Les secrets du compost Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle

Atelier Les secrets du compost

Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Grâce au dessin scientifique, explorez la vie du sol et le rôle des champignons, bactéries, vers et autres organismes décomposeurs.

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Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr

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English :

Through scientific drawing, explore soil life and the role of fungi, bacteria, worms and other decomposing organisms.

L’événement Atelier Les secrets du compost La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Nous La Rochelle