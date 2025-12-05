Atelier les secrets du Foie Gras

5 route de Soufflenheim Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-05 15:00:00

fin : 2025-12-05 17:00:00

2025-12-05 2025-12-06

Venez découvrir les secrets de fabrication du foie gras et repartez avec 1 kilo de foie gras de canard ou d’oie !

Ne manquez pas cet atelier gourmand pour connaître tous les secrets de fabrication du foie gras ! .

5 route de Soufflenheim Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 21 14 courrier@boucherie-hoffmann.fr

English :

Come and discover the secrets of foie gras production, and leave with 1 kilo of duck or goose foie gras!

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse der Foie gras-Herstellung und gehen Sie mit 1 Kilo Foie gras von Ente oder Gans nach Hause!

Italiano :

Venite a scoprire i segreti della produzione del foie gras e tornate a casa con 1 chilo di foie gras d’anatra o d’oca!

Espanol :

Venga a descubrir los secretos de la elaboración del foie gras y váyase a casa con 1 kilo de foie gras de pato o de oca

L’événement Atelier les secrets du Foie Gras Haguenau a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau