Atelier Les secrets du Kamishibai (par la Compagnie Filou) Médiathèque de Landivy Landivy

Atelier Les secrets du Kamishibai (par la Compagnie Filou)
Médiathèque de Landivy 1, rue Saint François Landivy Mayenne
Début : 2025-10-15 14:00:00
fin : 2025-10-15 16:00:00
2025-10-15
Atelier Les secrets du Kamishibai
Le temps d’un atelier, venez découvrir les coulisses et les secrets de la lecture d’un kamishibaï (petit théâtre japonais) avec la Compagnie Filou (de Nantes).
Gratuit
à partir de 7 ans
2h
sur réservation .
Médiathèque de Landivy 1, rue Saint François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr
English :
Kamishibai Secrets Workshop
German :
Workshop Die Geheimnisse des Kamishibai
Italiano :
Workshop sui segreti del kamishibai
Espanol :
Taller de secretos del kamishibai
L’événement Atelier Les secrets du Kamishibai (par la Compagnie Filou) Landivy a été mis à jour le 2025-09-01 par Bocage Mayennais Tourisme