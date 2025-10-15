Atelier Les secrets du Kamishibai (par la Compagnie Filou) Médiathèque de Landivy Landivy

Médiathèque de Landivy 1, rue Saint François Landivy

Début : 2025-10-15 14:00:00

fin : 2025-10-15 16:00:00

2025-10-15

Atelier Les secrets du Kamishibai

Le temps d’un atelier, venez découvrir les coulisses et les secrets de la lecture d’un kamishibaï (petit théâtre japonais) avec la Compagnie Filou (de Nantes).

Gratuit

à partir de 7 ans

2h

sur réservation .

Médiathèque de Landivy 1, rue Saint François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr

