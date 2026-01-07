Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Atelier « Les Sens de Noël »

15C route du vin Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-12-15 17:00:00

fin : 2026-12-16 18:30:00

Date(s) :

2026-12-15

Découvrez terroirs, arômes et Grands Crus avant une parenthèse gourmande avec bredalas, dans la chaleureuse ambiance du Noël alsacien.

Plongez au cœur des Grands Crus du Domaine Kirrenbourg à travers une expérience sensorielle en trois étapes. Découvrez d’abord la richesse des terroirs et leur histoire, puis laissez vos sens vous guider à la rencontre des arômes qui façonnent les vins.

Au fil de la dégustation, les secrets des terroirs et des cépages se dévoilent dans une ambiance chaleureuse et conviviale. L’expérience se poursuit autour de l’esprit de Noël, avec une douce parenthèse gourmande aux saveurs de l’Alsace, accompagnée de traditionnels bredele.

Un moment de partage, de découverte et de gourmandise, pour éveiller les sens et célébrer toute la magie de Noël au Domaine Kirrenbourg. Et pour prolonger l’expérience chez vous, repartez avec la recette des bredele ! .

15C route du vin Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 11 39 com@kirrenbourg.fr

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English :

Discover regional wines, aromas, and Grands Crus before enjoying a gourmet interlude with local delicacies in the warm atmosphere of an Alsatian Christmas.

L’événement Atelier « Les Sens de Noël » Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg