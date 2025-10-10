Atelier les sons guérisseurs La Tisanerie Pontarlier

Atelier les sons guérisseurs La Tisanerie Pontarlier vendredi 10 octobre 2025.

Atelier les sons guérisseurs

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10 21:30:00

2025-10-10

Organisé par la tisanerie et Xavier Fournier.

la soirée commence par la projection du documentaire « les sons guérisseurs » une conférence se poursuivra afin de partager sur la pratique de la sonothérapie et ses bienfaits sur notre être dans sa globalité. Nous parlerons des instruments, des fréquences sonores, de la voix.. et exemples vécus .

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 63 58 23 xavierfournier@autourdesoimaime.fr

