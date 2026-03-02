Atelier les statues-menhirs à la Préhistoire

Martizay Indre

Mercredi 2026-04-22

fin : 2026-04-22

2026-04-22

Ateliers conçus en 2 parties d’abord une présentation qui s’appuie sur les collections du musée (peintures murales, pavages…) puis un atelier pour s’essayer aux techniques de l’antiquité. Proposés par les amis du vieux Martizay ils sont conçus pour les enfants mais peuvent convenir aux adultes.Familles

Les statues-menhirs sont des menhirs sculptés. Comme les menhirs, elles sont en pierre, de grande taille et destinées à être fichées en terre. Les statues-menhirs sont souvent érigées par groupes et sculptées sur les deux faces avec la représentation des habits avec colliers à plusieurs rangs pour les femmes et baudrier et armes pour les hommes. Une documentation permettra de réaliser des statues-menhirs en argile avec ces multiples détails. .

14 place de l'église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire

Workshops in 2 parts: first a presentation based on the museum’s collections (wall paintings, paving, etc.), then a workshop to try your hand at ancient techniques. Offered by the Friends of Old Martizay, these workshops are designed for children, but are also suitable for adults.

