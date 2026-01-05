Atelier Les tapis d’histoires d’Hélène Salecki Un petit tour en ville Cour de la mairie Montmoreau

Atelier Les tapis d’histoires d’Hélène Salecki Un petit tour en ville

Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-18

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-18

L’artiste Hélène Salecki a conçu un tapis à histoires.

Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 bibliotheque@montmoreau.fr

English : Atelier Les tapis d’histoires d’Hélène Salecki Un petit tour en ville

The artist Hélène Salecki designed a storytelling rug.

