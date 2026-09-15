Informations pratiques

Béziers

ATELIER – LES TSIGANES À TRAVERS LES YEUX DES ENFANTS

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Un atelier créatif pour découvrir le monde tsigane à travers l’art, l’imaginaire et l’écoute, dans le cadre de l’exposition Mémoire Tsigane.

En partenariat avec l’association Les Tsiganes, les oubliés de l’Histoire, et dans le cadre de l’exposition Mémoire Tsigane, cet atelier invite les enfants à découvrir l’univers tsigane de manière sensible et créative. À travers l’art, l’imaginaire et l’écoute, ils pourront éveiller leur curiosité et porter un nouveau regard sur cette culture. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : ATELIER – LES TSIGANES À TRAVERS LES YEUX DES ENFANTS

A creative workshop to explore the Romani world through art, imagination, and listening, as part of the « Romani Memory » exhibition.

L’événement ATELIER – LES TSIGANES À TRAVERS LES YEUX DES ENFANTS Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34