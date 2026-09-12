Atelier Les végétaux ressources de mon jardin Communauté de Communes de l’île d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron
lundi 23 novembre 2026 · Communauté de Communes de l'île d'Oléron · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Atelier Les végétaux ressources de mon jardin
Communauté de Communes de l’île d’Oléron 59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-23 14:00:00
fin : 2026-11-23 16:00:00
Date(s) :
2026-11-23
Venez découvrir à travers cet atelier comment préparer son jardin pour l’hiver afin d’éviter que votre sol soit nu grâce aux différents types de paillage ! Animé par Terre d’Éveils.
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Communauté de Communes de l’île d’Oléron 59 route des Allées Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00
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English : Workshop: Plants: Resources from My Garden
Join this workshop to learn how to prepare your garden for winter and keep your soil from becoming bare by using different types of mulch! Hosted by Terre d’Éveils.
L’événement Atelier Les végétaux ressources de mon jardin Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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