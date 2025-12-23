Atelier Les Vikings, Musée Urgonia Orgon

Atelier Les Vikings, Musée Urgonia Orgon mercredi 21 janvier 2026.

Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Atelier Les Vikings pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.

Les enfants partiront à la découverte de ces peuples scandinaves mode de vie, système politique, importance du commerce, guerre et expansion en Occident. Ils réaliseront ensuite la maquette d’un bateau viking.

Sur inscription.   .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 

English :

Vikings workshop for children aged 6 to 12 at the Urgonia Museum.

