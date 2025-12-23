Atelier Les Vikings, Musée Urgonia Orgon

Atelier Les Vikings

Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 10:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Atelier Les Vikings pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.Enfants

Atelier Les Vikings pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.



Les enfants partiront à la découverte de ces peuples scandinaves mode de vie, système politique, importance du commerce, guerre et expansion en Occident. Ils réaliseront ensuite la maquette d’un bateau viking.



Sur inscription. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vikings workshop for children aged 6 to 12 at the Urgonia Museum.

L’événement Atelier Les Vikings Orgon a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence